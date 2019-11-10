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Emre Belözoğlu 39 yaşında ama takımda alternatifi yok!

hem Emre’nin oynamadığı maçlarda hem de oyundan alındığı dakikalarda zorluk yaşıyor, takımın özgüveni azalıyor. Yüksek pas kalitesiyle takımın baskı yemesini önleyen, defans ile ofans arasında köprü olan Emre'nin alternatifi bulunamıyor.

'Emre'sizlik sendromu
'in 10. haftasında Kasımpaşa'yı 3-2 yenerek milli araya moralli giren Fenerbahçe'de ortaya konan futbol yine de kafalarda soru işaretlerine neden oldu. Kasımpaşa önünde net bir baskı kurulamaması takımın Emre'ye bağımlı oluşuna yoruldu.

YOKLUĞU HEMEN HİSSEDİLİYOR
Aynı durum daha Emre'nin oyundan alındığı dakikalardan sonra da gözlemleniyor. Emre pas kalitesiyle hem takımın baskı yemesine engel oluyor hem de edifansla ofans arasındaki bağlantıyı kuruyor.



GUSTAVO'YA YÜK BİNİYOR...
Emre'nin olmadığı zamanlarda Gustavo'nun üzerine de yük daha fazla biniyor. Pas isabet yüzdesi azaldığı içinde kontra yememek için bekler ileri çıkışlarda yeterince cesur olamıyor.

MAÇINA YETİŞECEK Mİ!
Kasığında sakatlık olan Emre'nin Malatya deplasmanına yetişme şansı yüzde 50.

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