Emre Belözoğlu 39 yaşında ama takımda alternatifi yok!

GUSTAVO'YA

haftasındayenerek milliaraya moralli girenortayakonan futbol yinede kafalarda soru işaretlerineneden oldu.önündenet bir baskı kurulamamasıtakımınbağımlı oluşunayoruldu.durum dahaoyundan alındığı dakikalardan sonra da gözlemleniyor. Emre pas kalitesiyle hem takımın baskı yemesine engel oluyor hem de edifansla ofans arasındaki bağlantıyı kuruyor.olmadığı zamanlardaüzerine de yük daha fazla biniyor. Pas isabet yüzdesi azaldığı içinde kontra yememek için bekler ileri çıkışlarda yeterince cesur olamıyor.Kasığında sakatlık olan Emre'nin Malatya deplasmanına yetişme şansı yüzde 50.