Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulunu Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde kabul etti. Başkan Erdoğan'a isminin yazılı forma ve kartal heykeli hediye edildi. Erdoğan'dan ise Çebi'ye bir tavsiye geldi.
ALTYAPIYA YÖNELİN
Beşiktaş'ın köklü bir altyapı geleneğine sahip olduğunu Çebi'ye aktaran Başkan Erdoğan, "Yatırımlarınızı yabancı futbolcular yerine öz kaynaklarınıza yapın" tavsiyesinde bulundu.
PUTİN'LE GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda bir görüşme de gerçekleştirdi.
Fatih DOĞAN
ALTYAPIYA YÖNELİN
Beşiktaş'ın köklü bir altyapı geleneğine sahip olduğunu Çebi'ye aktaran Başkan Erdoğan, "Yatırımlarınızı yabancı futbolcular yerine öz kaynaklarınıza yapın" tavsiyesinde bulundu.
PUTİN'LE GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda bir görüşme de gerçekleştirdi.
Fatih DOĞAN
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.