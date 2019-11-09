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'yı geçemezsek 2 sene sonra şampiyonumuz ön eleme oynayacak!

Avrupa’daki temsilcilerimiz gruplarda 16 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Ülkeler sıralamasında 10. ’yı altımıza alamazsak 2 sene sonra şampiyonumuz ön eleme oynayacak.

Yolun sonuna geldik!

Türk futbolu Avrupa'da tehlikeyle karşı karşıya... Bu sezon grup aşamasında kötü bir performans sergiledik ve ülkeler sıralamasında geriledik... Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir 16 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik alabildi.



Beşiktaş ve Trabzonspor Avrupa'ya veda etti. Şampiyonumuzun iki sezon sonra direkt Devler Ligi'ne kalabilmesi için ülkeler sıralamasında 10. sırada yer alması gerekiyor...



Yani Ukrayna'yı altımıza almamız şart. Bunun için Galatasaray ve Başakşehir'in Avrupa'da yoluna devam etmesi gerekiyor. Kötü haber ise şu; Ukrayna ekiplerinden Shakhtar Donetsk, Dinamo Kiev ve Oleksandriya'nın gruplarından bir üst tura çıkma ihtimali devam ediyor.



ARADAKİ FARK BÜYÜK!
, kulüpler sıralamasında 11. durumda yer alıyor... ise puan farkıyla üstümüzde...

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