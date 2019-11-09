Lig’de 3 maç daha var (Yurttan ve dünyadan spor gündemi) Süper Lig'de bugün 3 maç daha oynanacak. 15.00'te Gençlerbirliği-Kayseri, 17.30'da Çaykur Rize-Antalya, yine 17.30'da Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konya maçları oynanacak. İşte haberin detayları ve 9 Ekim tarihli Takvim Gazetesi'nin spor sayfalarından derlediğimiz haber turu...

Süper Lig'de bugün 3 maç daha oynanacak. 15.00'te Gençlerbirliği-Kayseri, 17.30'da Çaykur Rize-Antalya, yine 17.30'da Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konya maçları oynanacak.



HAMZAOĞLU UMUTLU

G.Birliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu umutlu mesajlar verdi... Tecrübeli hoca, "Takımımızla birlikte daha iyi günlere yol alacağımızı düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.



BOSTON YİNE KAZANDI

NBA'de Boston Celtics, Charlotte Hornets'ı 108-87 yenerek üst üste 6. maçını kazandı. Diğer maçlar: San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder: 121-112, Phoenix Suns-Miami Heat: 108-124.



G.SARAY SET VERMEDİ

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, PTT'yi 3-0 yendi. VakıfBank ise Nilüfer Belediye'yi 3-0 mağlup etti.



GÖZTEPE'DE 5 EKSİK

Trabzon galibiyeti ile ses getiren Göztepe, Malatya maçının hazırlıklarını sürdürüyor. İzmir ekibinde Poko, Gassama ve Hakan'ın sakatlığı, Mossoro ve Sanneh'in cezası bulunuyor.



A.DEMİR-ESKİŞEHİR: 2-3

TFF 1. Lig'in 11. haftasının açılış maçında Eskişehirspor deplasmanda Adana Demirspor'u 3-2 yendi. Eskişehirspor'un gollerini Sedikka, Sissoko ve Milinkovic kaydetti.



HEDEFİMİZ ÜÇ PUAN

Gaziantep kaptanı Günay Güvenç, Galatasaray maçı için iddialı konuştu. Tecrübeli kaleci, "Ligdeki konumumuzu Galatasaray'ı yenerek taçlandıracağız" ifadesini kullandı