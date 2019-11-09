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’de şok yaşayan Fener ’yı evinde devirdi

6’da Vedat’ın penaltısına 37’de Khalili yanıt verdi... 44’te Vedat birkez daha penaltıyla skoru 2-1’e getirdi... 57'de Youssef'in golüyle şok olan üç dakika sonra 'in golüyle 'yı devirdi.

Kadıköy’ün paşası!
Fener yara sardı... Geçen hafta Kayseri deplasmanında 1-0 kaybeden Sarı-Lacivertliler evinde Kasımpaşa'yı 3-2 yenerek maç fazlasıyla zirveye çıktı. 6. dakikada Ozan yerde kaldı ve Fenerbahçe penaltı kazandı. Vedat penaltıdan topu Kasımpaşa ağlarına yolladı: 1-0.

ALTAY AYAKLARIYLA ÖNLEDİ
34. dakikada Koita, Altay ile karşı karşıya kaldı. Genç kaleci ayaklarıyla gole izin vermedi. 37. dakikada Yusuf Erdoğan soldan topu getirdi. Şık pasında Khalili skoru 1-1 yaptı.



VEDAT PENALTIDAN AFFETMEDİ
44. dakikada Fenerbahçe birkez daha penaltı kazandı. Vedat Muriç beyaz noktada yine hata yapmadı: 2-1. Golün ardından ikinci sarı kartını gören Hafez kırmızı kartla atıldı.



SERDAR AZİZ'DEN JET YANIT
57'de Youssef'in golüyle Kasımpaşa 2-2'yi yakaladı. Ancak 3 dakika sonra Serdar Aziz sahneye çıktı: 3-2. 72'de Isla direkt atılsa da Fenerbahçe üç puanı kaptı.

SOLDADO'YU SOLLADI
Fener'in Kosovalı forveti Vedat Muriç müthiş performansını sürdürüyor... Yıldız futbolcu dün penaltıdan 2 kez ağları havalandırarak 11 maçta 7 gole ulaştı. Vedat geçen sezon 21 maçta 6 gol atan Soldado'yu şimdiden sollamayı başardı.

MİLLİ ARAYA MORALLİ GİRDİLER
Evinde 'yı zor da olsa devirmeyi başaran milli maç arasına moralli girmiş oldu.






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