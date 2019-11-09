Fener yara sardı... Geçen hafta Kayseri deplasmanında 1-0 kaybeden Sarı-Lacivertliler evinde Kasımpaşa'yı 3-2 yenerek maç fazlasıyla zirveye çıktı. 6. dakikada Ozan yerde kaldı ve Fenerbahçe penaltı kazandı. Vedat penaltıdan topu Kasımpaşa ağlarına yolladı: 1-0.
ALTAY AYAKLARIYLA ÖNLEDİ
34. dakikada Koita, Altay ile karşı karşıya kaldı. Genç kaleci ayaklarıyla gole izin vermedi. 37. dakikada Yusuf Erdoğan soldan topu getirdi. Şık pasında Khalili skoru 1-1 yaptı.
VEDAT PENALTIDAN AFFETMEDİ
44. dakikada Fenerbahçe birkez daha penaltı kazandı. Vedat Muriç beyaz noktada yine hata yapmadı: 2-1. Golün ardından ikinci sarı kartını gören Hafez kırmızı kartla atıldı.
SERDAR AZİZ'DEN JET YANIT
57'de Youssef'in golüyle Kasımpaşa 2-2'yi yakaladı. Ancak 3 dakika sonra Serdar Aziz sahneye çıktı: 3-2. 72'de Isla direkt kırmızı kartla atılsa da Fenerbahçe üç puanı kaptı.
SOLDADO'YU SOLLADI
Fener'in Kosovalı forveti Vedat Muriç müthiş performansını sürdürüyor... Yıldız futbolcu dün penaltıdan 2 kez ağları havalandırarak 11 maçta 7 gole ulaştı. Vedat geçen sezon 21 maçta 6 gol atan Soldado'yu şimdiden sollamayı başardı.
MİLLİ ARAYA MORALLİ GİRDİLER
Evinde Kasımpaşa'yı zor da olsa devirmeyi başaran Fenerbahçe milli maç arasına moralli girmiş oldu.
ALTAY AYAKLARIYLA ÖNLEDİ
34. dakikada Koita, Altay ile karşı karşıya kaldı. Genç kaleci ayaklarıyla gole izin vermedi. 37. dakikada Yusuf Erdoğan soldan topu getirdi. Şık pasında Khalili skoru 1-1 yaptı.
VEDAT PENALTIDAN AFFETMEDİ
44. dakikada Fenerbahçe birkez daha penaltı kazandı. Vedat Muriç beyaz noktada yine hata yapmadı: 2-1. Golün ardından ikinci sarı kartını gören Hafez kırmızı kartla atıldı.
SERDAR AZİZ'DEN JET YANIT
57'de Youssef'in golüyle Kasımpaşa 2-2'yi yakaladı. Ancak 3 dakika sonra Serdar Aziz sahneye çıktı: 3-2. 72'de Isla direkt kırmızı kartla atılsa da Fenerbahçe üç puanı kaptı.
SOLDADO'YU SOLLADI
Fener'in Kosovalı forveti Vedat Muriç müthiş performansını sürdürüyor... Yıldız futbolcu dün penaltıdan 2 kez ağları havalandırarak 11 maçta 7 gole ulaştı. Vedat geçen sezon 21 maçta 6 gol atan Soldado'yu şimdiden sollamayı başardı.
MİLLİ ARAYA MORALLİ GİRDİLER
Evinde Kasımpaşa'yı zor da olsa devirmeyi başaran Fenerbahçe milli maç arasına moralli girmiş oldu.
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