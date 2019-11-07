Wolfsberger - Başakşehir | CANLI

UEFA Avrupa Ligi j Grubu 4'üncü hafta maçında temsilcimiz Başakşehir deplasmanda Wolfsberger ile karşı karşıya geliyor.
Liebenau Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayan müsabakayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetiyor. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.
WOLFSBERGER - BAŞAKŞEHİR CANLI ANLATIM
İki takımın 11'leri şu şekilde:
WOLFSBERGER: Kofler - Schmitz, Novak, Solbauer, Rnic, Leitgeb, Niangbo, Ritzmaier, Niangbo, Liendl, Weissman
BAŞAKŞEHİR: Mert - Caiçara, Skrtel, Ponck, Clichy, Mehmet Topal, Azubuike, Berkay, Visca, Gulbrandsen, Crivelli
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