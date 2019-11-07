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  • Son Güncelleme: 07.11.2019 23:02

- | CANLI ANLATIM

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4'üncü hafta maçında temsilcimiz deplasmanda ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.

Wolfsberger - Başakşehir | CANLI

UEFA Avrupa Ligi j Grubu 4'üncü hafta maçında temsilcimiz deplasmanda ile karşı karşıya geliyor.

Liebenau Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayan müsabakayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetiyor. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.

WOLFSBERGER - BAŞAKŞEHİR CANLI ANLATIM

İki takımın 11'leri şu şekilde:

WOLFSBERGER: Kofler - Schmitz, Novak, Solbauer, Rnic, Leitgeb, Niangbo, Ritzmaier, Niangbo, Liendl, Weissman

BAŞAKŞEHİR: Mert - Caiçara, Skrtel, Ponck, Clichy, Mehmet Topal, Azubuike, Berkay, Visca, Gulbrandsen, Crivelli

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