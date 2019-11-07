Kupada 5. tur heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi dün gerçekleştirildi. Kura çekiminde Trabzonspor, Altay ile eşleşirken Beşiktaş'ın rakibi ise Erzincanspor oldu. Galatasaray, Tuzlaspor ile Fenerbahçe de İstanbulspor ile mücadele edecek. Seribaşı takım uygulamasının bulunduğu bu tur, çift maçlı eleme sistemiyle oynanacak. İlk maçlar 3, 4 ve 5 Aralık'ta, rövanşları ise 17, 18 ve 19 Aralık'ta yapılacak.
İŞTE 5. TUR EŞLEŞMELERİ
Kasımpaşa-Van
Altay-Trabzonspor
Beşiktaş-Erzincan
Altınordu-Denizli
Malatya-Keçiören.
H.Trabzon-Başakşehir
G.Saray-Tuzlaspor
Erzurum-Bursaspor
Ç.Rize-Samsunspor
E.Erok-Sivasspor
F.Bahçe-İstanbulspor
Eyüpspor-Antalya
Alanya-Adanaspor
Karagümrük-Göztepe
Kayseri-Manisa
Kırklareli-G.Antep
İŞTE 5. TUR EŞLEŞMELERİ
Kasımpaşa-Van
Altay-Trabzonspor
Beşiktaş-Erzincan
Altınordu-Denizli
Malatya-Keçiören.
H.Trabzon-Başakşehir
G.Saray-Tuzlaspor
Erzurum-Bursaspor
Ç.Rize-Samsunspor
E.Erok-Sivasspor
F.Bahçe-İstanbulspor
Eyüpspor-Antalya
Alanya-Adanaspor
Karagümrük-Göztepe
Kayseri-Manisa
Kırklareli-G.Antep
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