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Kupada 5. tur heyecanı

’nda 5. tur kuraları dün çekildi. Kupada son 32 turunda ilk maçlar 3, 4 ve 5 Aralık’ta rövanşları ise 7 ,1 18 ve 19 Aralık’ta oynanacak. Maçlar A Spor’dan yayınlanacak.

Kupada 5. tur heyecanı
'nda 5. tur kura çekimi dün gerçekleştirildi. Kura çekiminde , Altay ile eşleşirken 'ın rakibi ise Erzincanspor oldu. , Tuzlaspor ile de İstanbulspor ile mücadele edecek. Seribaşı takım uygulamasının bulunduğu bu tur, çift maçlı eleme sistemiyle oynanacak. İlk maçlar 3, 4 ve 5 Aralık'ta, rövanşları ise 17, 18 ve 19 Aralık'ta yapılacak.

İŞTE 5. TUR EŞLEŞMELERİ

Kasımpaşa-Van

Altay-Trabzonspor

Beşiktaş-Erzincan

Altınordu-Denizli

Malatya-Keçiören.

H.Trabzon-Başakşehir

G.Saray-Tuzlaspor

Erzurum-Bursaspor

Ç.Rize-Samsunspor

E.Erok-Sivasspor

F.Bahçe-İstanbulspor

Eyüpspor-Antalya

Alanya-Adanaspor

Karagümrük-Göztepe

Kayseri-Manisa

Kırklareli-G.Antep





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