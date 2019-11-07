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Başkanı , ve ’ten indirim isteyecek

Başkanı , yıllık ücretleri yüksek olan ve ’le en kısa zamanda görüşme gerçekleştirecek. Vida'ya yıllık 2 milyon Euro, Adem Ljajic'e ise 1 milyon 800 bin Euro önerileceği öğrenildi. İki futbolcunun vereceği cevap merakla bekleniyor.

Vida&Ljajic görüşme odasında
Beşiktaş'ta kemer sıkma politikası harfiyen uygulanmaya başladı. Başkan Ahmet Nur Çebi tasarrufa yönelik girişimlerine devam ediyor. Çebi'nin yıllık ücreti 3 milyon Euro olan Vida ve 2.250 milyon Euro yıllık alan Adem'le bir görüşme yapacağı öne sürüldü.



2 İSİMDEN FEDAKARLIK İSTEYECEK
Ahmet Nur Çebi iki oyuncudan fedakarlık yapmasını isteyecek. 'ya yıllık 2 milyon Euro, 'e ise 1 milyon 800 bin Euro önerileceği öğrenildi. İki futbolcunun vereceği cevap merakla bekleniyor.

DİĞERLERİ SIRADA
Çebi'nin 2 oyuncu dışında diğer oyuncularla da görüşme yapmayı planladığı öne sürüldü.

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