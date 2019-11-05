Yeni başkan seçiliyor

Kulüpler Birliği'nde Fikret Orman'ın ayrılığının ardından yeni başkan bugün seçilecek. 13.00'te başlayacak genel kurulda başkanlık için en büyük aday olarak Mehmet Sepil gösteriliyor. Kulüpler Birliği'nde Fikret Orman'ın ayrılığının ardından yeni başkan bugün seçilecek. 13.00'te başlayacak genel kurulda başkanlık için en büyük aday olarak Mehmet Sepil gösteriliyor.
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