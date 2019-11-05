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Yeni başkan seçiliyor

'nde 'ın ayrılığının ardından yeni başkan bugün seçilecek. 13.00'te başlayacak genel kurulda başkanlık için en büyük aday olarak gösteriliyor.

Yeni başkan seçiliyor
Kulüpler Birliği'nde Fikret Orman'ın ayrılığının ardından yeni başkan bugün seçilecek. 13.00'te başlayacak genel kurulda başkanlık için en büyük aday olarak Mehmet Sepil gösteriliyor.

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