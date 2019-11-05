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Yanal eski Yanal değil

ilk geldiği ve 'yi şampiyon yaptığı 2013/14 sezonundaki istatistiklerin gerisinde kaldı. Yanal, 2. döneminde 35 maçta 16 galibiyet aldı ve galibiyet yüzdesi 45'te kaldı. 1.66 puan, 1.6 da gol ortalaması tutturdu.

Yanal eski Yanal değil
Ersun Yanal ilk geldiği ve F.Bahçe'yi şampiyon yaptığı 2013/14 sezonundaki istatistiklerin gerisinde kaldı. Yanal, Fenerbahçe'yi şampiyon yaptığı 2013/14 sezonunda 40 maçta 24 galibiyet ile yüzde 60 galibiyet oranı yakalamıştı. Puan ortalaması 1.65, gol ortalaması ise 2.00 olmuştu.

BELİRGİN DÜŞÜŞ!
Yanal, 2. döneminde 35 maçta 16 galibiyet aldı ve galibiyet yüzdesi 45'te kaldı. 1.66 puan, 1.6 da gol ortalaması tutturdu.



YANAL: ÜZÜCÜ OLAN BÖYLE KAYBETMEK
Yanal'ın futboculara "Yenilgi futbolda var. Ama üzücü olan böyle üstün oynadığın maçı kaybetmek" dediği öğrenrildi.

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