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Fatih Terim: Zor diye bir şey yok!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Real Madrid maçı öncesi oyuncularıyla toplantı yaptı. Terim, “Galatasaray için zor diye bir şey olamaz” dedi.

Zor diye bir şey yok!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Real Madrid maçı öncesinde oyunularıyla toplantı yaptı...

1 PUANI BULUNUYOR
Florya'daki toplantıda oyuncularını ateşleyen Terim, "Real Madrid bizi İstanbul'da yendi. Aynı skoru biz de İspanya'da alabiliriz. Galatasaray'ın tarihine baktığınızda zor diye birşey yoktur. Bu maçı adığımız taktirde gruptan çıkma şansımız artacaktır" ifadelerini kullandı. Bu konuşmalardan oyuncuların da bir hayli etkilendiği öğrenildi... Galatasaray'ın grubunda 1 puanı bulunuyor.

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