Fatih Terim: Zor diye bir şey yok! Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Real Madrid maçı öncesi oyuncularıyla toplantı yaptı. Terim, “Galatasaray için zor diye bir şey olamaz” dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Real Madrid maçı öncesinde oyunularıyla toplantı yaptı...



1 PUANI BULUNUYOR

Florya'daki toplantıda oyuncularını ateşleyen Terim, "Real Madrid bizi İstanbul'da yendi. Aynı skoru biz de İspanya'da alabiliriz. Galatasaray'ın tarihine baktığınızda zor diye birşey yoktur. Bu maçı adığımız taktirde gruptan çıkma şansımız artacaktır" ifadelerini kullandı. Bu konuşmalardan oyuncuların da bir hayli etkilendiği öğrenildi... Galatasaray'ın grubunda 1 puanı bulunuyor.



R.MADRİD-G.SARAY MAÇI ZWAYER'İN !

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre yarın Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Real Madrid-Galatasaray karşılaşmasını Alman Felix Zwayer yönetecek.



AVRUPA'DA 100'Ü GÜLMÜYOR!

Avrupa kupalarında 99 galibiyeti bulunan Cimbom, son 10 maçından galibiyet çıkartamadı.



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