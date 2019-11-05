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3 büyükler tam 9 sezon sonra 10 haftada ilk 3 sırada kendilerine yer bulamadı

’de 10. hafta sonunda 19 puanla lider durumda bulunurken 3 puanlı sistemde en az puanla lider olunan sezon yaşandı. Buna rağmen , ve ilk 3 sıranın altında kaldılar. 3 büyük kulübün toplam galibiyeti ise sadece 13'te kaldı.

Büyük fiyasko
Süper Lig'de 10. haftalar itibarıyla liderlik yarışında son yılların en düşük puanlı sezonu yaşanıyor. Ligde 19 puanla zirvede yer alan Aytemiz , üç puan sisteminin uygulanmaya başlandığı 1987-1988 sezonundan itibaren 10. haftalar itibarıyla en az puanı toplayan lider oldu.



EN SON 2010/2011 SEZONUNDA
Böyle bir duruma karşın F.Bahçe, G.Saray ve Beşiktaş ilk 3 sırada kendilerine yer bulamadılar. 3 büyük kulüp daha önce 2010/11 sezonunun ilk 10. haftasında ilk 3 sıra dışında yer almıştı.



GALİBİYET SAYILARI 13 OLDU
2010/11 sezonunda 10. hafta sonunda Bursa lider, Trabzon 2'nci, Kayseri ise 3'üncü sırada yer almıştı. F.Bahçe, G.Baray ve Beşiktaş'ın 10 haftada toplam galibiyeti 13'te kaldı.

BEŞİKTAŞ 20 PUANDA KALMIŞTI
Bu arada 3 puanlı sistemde 10. haftalar dikkate alındığında Aytemiz Alanyaspor'dan önce en az puan toplayan lider 20 puanla 2014-2015 sezonunda olmuş ve sezonu şampiyon bitirmişti




iyi başladığı sezonda beklenmedik puan kayıpları yaşadı ve 4. sırada kaldı



beklentilerin altında kaldı. Son galibiyeti ise takıma biraz moral getirdi.



Beşiktaş, son 2 maçını kazanmış olmasına rağmen 8. sırada kaldı.

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