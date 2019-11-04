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Paşa 90+3’te yakaladı

evinde ile 2-2 berabere kaldı. K.Paşa'nın gollerini 13'te Koita, 90+3'te Khalli attı. Malatya'nın gollerini 61'de Jahovic, 68'de Veysel (kk) attı.

Paşa 90+3’te yakaladı
evinde ile 2-2 berabere kaldı. K.Paşa'nın gollerini 13'te Koita, 90+3'te Khalli attı. Malatya'nın gollerini 61'de Jahovic, 68'de Veysel (kk) attı.

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