Paşa 90+3’te yakaladı

Kasımpaşa evinde Yeni Malatya ile 2-2 berabere kaldı. K.Paşa'nın gollerini 13'te Koita, 90+3'te Khalli attı. Malatya'nın gollerini 61'de Jahovic, 68'de Veysel (kk) attı. Kasımpaşa evinde Yeni Malatya ile 2-2 berabere kaldı. K.Paşa'nın gollerini 13'te Koita, 90+3'te Khalli attı. Malatya'nın gollerini 61'de Jahovic, 68'de Veysel (kk) attı.
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