Zirvenin yeni sahibi Hatay

TFF1. Lig'in 10. haftasında Hatayspor, sahasında Altay'ı 3-2 yendi ve lider oldu. Hatay'ın gollerini 43'te Alican, 62'de Mirkan, 64'te Furkan kaybetti. Altay'ın golleri ise 56'da Deniz ve 83'te Paixao'dan geldi. Altay 15 puanda kaldı. Diğer maçlar: Menemen-Ümraniye: 1-0, Adana-Bolu: 0-0, Akhisar- Adana Demirspor: 1-1.
- Spor
- 03.11.2019
- Gazete
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