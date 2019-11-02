Serie A takımlarından Udinese'yi çalıştıran Hırvat teknik adam Igor Tudor, son haftalarda alınan başarısız sonuçların ardından takımdan gönderildi. Udinese, İtalya Ligi'nde ilk 10 hafta sonunda 10 puan ve -12 averajla 14. sırada yer alıyor.



EURO 2020'DE OLMAYI HAK EDİYORUZ

Milli Takım'ın yıldızı Çağlar Söyüncü, "Euro 2020'de olmayı hak edecek bir performans sergiledik. Liderlikten başka birşey düşünmedik" dedi.



BAŞKAN İSTİFA ETTİ

TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor'da Başkan Osman Taş ve yönetimi istifa etti. Siyah-Kırmızılı kulüp yeniden kongreye gidecek. Bilindiği gibi Eskişehirli futbolcular yaşanan ekonomik kriz nedeniyle antrenmanlara çıkmamıştı.



LİGDE İKİ MAÇ DAHA VAR

Süper Lig'de bugün Trabzon-Göztepe ve Antalya-Beşiktaş maçının dışında iki karşılaşma daha var. 15.00'te Konya- G.Birliği, 17.30'da Alanya-Başakşehir maçlarının heyecanı yaşanacak.



KAYSERİ'YE BÜYÜK MORAL

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ile Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Fenerbahçe maçı öncesinde Kayserispor idmanını ziyaret etti. Ziyaret takıma çok büyük moral verdi.



RODALLEGA'DAN MÜJDE

S ivasspor maçının hazırlıklarını sürdüren Denizlispor'da Hugo Rodallega sevinci yaşanıyor. 3 haftadır forma giyemeyen Kolombiyalı yıldız dün takımla çalışmalara başladı.