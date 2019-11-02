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futbolcularını uyardı: Rakibi havaya sokmayın

Fenerbahçe Teknik Direktörü , dün yapılan anterman öncesinde Sarı-Lacivertli oyuncularla bir toplantı gerçekleştirdi. Ersun Yanal, “Maça hırslı ve istekli başlayacaklar. Rakibi havaya sokmadan golü erken bulmalıyız. Bireysel hatalar da artık bitsin” dedi.

Rakibi havaya sokmayın
Fenerbahçe Teknik Direktörü , dün yapılan anterman öncesinde Sarı-Lacivertli oyuncularla bir toplantı gerçekleştirdi. Kayseri'de zor bir maçın kendilerdini beklediğini söyleyen Yanal, "Ligde de son sıradalar. Hoca değişikliği yaptılar. İstekli başlayacaklar. Erken gol bulup rakibi havaya sokmamalıyız" dedi.

ÇOK DİKKATLİ OLMALIYIZ
Yanal şöyle devam etti: Yeni teknik direktörle yeni bir başlangıç peşinde olacaklar. Dikkatli olmalıyız. Bizdeki motivasyon tam olmalı. Bireysel hatalar da artık bitsin.



KAYSERİ KÖTÜ TAKIM DEĞİL
Ligde galibiyetleri yok ama 1'i hariç her maçta rakibini zorladılar. Kesinlikle kalitesiz değiller. En az onlar kadar koşmalı ve mücadele etmeliyiz.

Ersun Yanal, Konya 11'ini bozmayacak
Teknik patron Ersun Yanal, Konyaspor maçının 11'ini Kayseri deplasmanında da sahaya süre- cek. Takımda sadece Kruse ve Rami sakat.

FENERBAHÇE KAYSERİ YOLCUSU
Dün 1.5 saat çalışan Fenerbahçe, bugün sabah saatlerinde yapacağı antrenmanın ardından özel uçakla Kayseri'ye gidecek.

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