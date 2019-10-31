Trabzon Başkanı Ahmet Ağaoğlu, takımına övgüler yağdırdı. Ağaoğlu, Başakşehir maçında gelen son dakika golünün kendisini şaşırtmadığını belirterek, "Ben takımımızın neler yapabileceğini biliyorum. Takımı izlerken umudum hiç kaybolmuyor" ifadelerini kullandı.
SAVAŞMAKTAN VAZGEÇMİYORUZ
Ağaoğlu, "Bu kadar sıkıntılı bir sürece rağmen çok iyi bir noktadayız. Oyuncularımızla gurur duyuyoruz çünkü savaşmaktan ve mücadele etmekten asla vazgeçmiyorlar" diye konuştu.
DAHA DA GÜÇLÜ OLACAĞIZ
Ağaoğlu, "Takımı izlerken umudum hiç kaybolmuyor. Var olan otansiyelimiz tam kadro olmayı başardığımız anda daha iyi ortaya çıkacaktır. Buna yürekten inanıyorum" dedi.
YUNUS EMRE SEL
SAVAŞMAKTAN VAZGEÇMİYORUZ
Ağaoğlu, "Bu kadar sıkıntılı bir sürece rağmen çok iyi bir noktadayız. Oyuncularımızla gurur duyuyoruz çünkü savaşmaktan ve mücadele etmekten asla vazgeçmiyorlar" diye konuştu.
DAHA DA GÜÇLÜ OLACAĞIZ
Ağaoğlu, "Takımı izlerken umudum hiç kaybolmuyor. Var olan otansiyelimiz tam kadro olmayı başardığımız anda daha iyi ortaya çıkacaktır. Buna yürekten inanıyorum" dedi.
YUNUS EMRE SEL
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