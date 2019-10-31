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Gençler’e şoku

, 4. tur maçında evinde 3. Lig ekibi 'a 2-0 yenilerek kupadan elendi. Sonuçlar: Van Spor-Sancaktepe: 1-0, Kastamonu- Erzincan: (pen. 4-5), Gümüşhane- Samsunspor: 0-3, Keçiörengücü-Siirt .: 3-1, Payasspor- Manisa FK: 2-3, Karagümrük- Bandırma: 4-1, Karacabey-Tuzla: 1-3, İstanbul-Tepecik: (uz. 5-2), Erzurum-Bodrum: 3-1, G.Birliği-Erok: 0-2, Kemer-Kasımpaşa: 2-3, Göztepe-Sivas: 3-0.

Gençler’e Erokspor şoku
Gençlerbirliği, 4. tur maçında evinde 3. Lig ekibi 'a 2-0 yenilerek kupadan elendi. Sonuçlar: Van Spor-Sancaktepe: 1-0, Kastamonu- Erzincan: (pen. 4-5), Gümüşhane- Samsunspor: 0-3, Keçiörengücü-Siirt .: 3-1, Payasspor- Manisa FK: 2-3, Karagümrük- Bandırma: 4-1, Karacabey-Tuzla: 1-3, İstanbul-Tepecik: (uz. 5-2), Erzurum-Bodrum: 3-1, G.Birliği-Erok: 0-2, Kemer-Kasımpaşa: 2-3, Göztepe-Sivas: 3-0.


BUGÜN 6 MAÇ YAYINLANACAK

13.00: Ö. İ.-BURSASPOR

13.45: BAŞ. AKADEMİ-SİVASSPOR

14.30: KIRKLARELİ-ANKARAGÜCÜ

16.30: KAYSERI-BAYRAMPAŞA

18.30: GAZİANTEP-TURGUTLU

20.30: DENİZLİ-İÇEL İD.YURDU

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