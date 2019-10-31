Gençler’e Erokspor şoku

Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında evinde 3. Lig ekibi Erokspor'a 2-0 yenilerek kupadan elendi. Sonuçlar: Van Spor-Sancaktepe: 1-0, Kastamonu- Erzincan: (pen. 4-5), Gümüşhane- Samsunspor: 0-3, Keçiörengücü-Siirt İl Özel İdare.: 3-1, Payasspor- Manisa FK: 2-3, Karagümrük- Bandırma: 4-1, Karacabey-Tuzla: 1-3, İstanbul-Tepecik: (uz. 5-2), Erzurum-Bodrum: 3-1, G.Birliği-Erok: 0-2, Kemer-Kasımpaşa: 2-3, Göztepe-Sivas: 3-0.
BUGÜN 6 MAÇ YAYINLANACAK
13.00: BAYBURT Ö. İ.-BURSASPOR
13.45: BAŞ. AKADEMİ-SİVASSPOR
14.30: KIRKLARELİ-ANKARAGÜCÜ
16.30: KAYSERI-BAYRAMPAŞA
18.30: GAZİANTEP-TURGUTLU
20.30: DENİZLİ-İÇEL İD.YURDU
BUGÜN 6 MAÇ YAYINLANACAK
13.00: BAYBURT Ö. İ.-BURSASPOR
13.45: BAŞ. AKADEMİ-SİVASSPOR
14.30: KIRKLARELİ-ANKARAGÜCÜ
16.30: KAYSERI-BAYRAMPAŞA
18.30: GAZİANTEP-TURGUTLU
20.30: DENİZLİ-İÇEL İD.YURDU
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