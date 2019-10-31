Falcao yine takımdan ayrı

Rize maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Falcao dün yine takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Böylece Kolombiyalı yıldızın Rize önünde oynama ihtimali bir hayli azaldı. Rize maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Falcao dün yine takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Böylece Kolombiyalı yıldızın Rize önünde oynama ihtimali bir hayli azaldı.
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