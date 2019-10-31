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Falcao yine takımdan ayrı

maçının hazırlıklarını sürdüren 'da Falcao dün yine takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Böylece Kolombiyalı yıldızın Rize önünde oynama ihtimali bir hayli azaldı.

Falcao yine takımdan ayrı
Rize maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Falcao dün yine takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Böylece Kolombiyalı yıldızın Rize önünde oynama ihtimali bir hayli azaldı.

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