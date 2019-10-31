Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba Siyah-Beyazlı takımda en fazla forma giyen yabancı futbolcu oldu. Kanadalı oyuncu Beşiktaş'ta 228 maça çıktı.



QUARESMA İKİNCİ

Forma giydiği maçlarda toplam 14 gol, 17 asistle oynayan Atiba'yı 227 ile Quaresma, 206 ile Bobo ve 203 maçla Sivok izledi. Kanadalı oyuncu bu sezon Beşiktaş formasıyla 7 maça çıkıp 1 gol kaydetti.