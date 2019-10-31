Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı futbolcularını uyardı. Tecrübeli hoca takımla yaptığı toplantıda oyuncularından Galatasaray maçını unutmalarını isteyerek, "Şimdi önümüzde zorlu bir maç var. Antalya'yı yenemezsek Galatasaray maçının bir önemi kalmaz" dedi.
BU HAVA KORUNMALI
Olumlu havayı korumak zorunda olduklarını takıma anlatan Abdullah Avcı, "Bu maçı kazandığımız takdirde önümüzdeki diğer maçlar için de rüzgarı arkamıza almış oluruz" ifadesini kullandı.
ANTALYA TEHLİKELİ EKİP
Antalyaspor'un dikkat edilmesi gereken bir ekip olduğunu futbolcularına söyleyen Avcı, "Bu sezon deplasmanda hiç kazanamadık. Buna son verme zamanı geldi" diye konuştu.
MESAİ BAŞLADI
Beşiktaş, Antalya ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. İdmana tedavileri devam eden Burak Yılmaz ve Douglas katılmadı.
BU HAVA KORUNMALI
Olumlu havayı korumak zorunda olduklarını takıma anlatan Abdullah Avcı, "Bu maçı kazandığımız takdirde önümüzdeki diğer maçlar için de rüzgarı arkamıza almış oluruz" ifadesini kullandı.
ANTALYA TEHLİKELİ EKİP
Antalyaspor'un dikkat edilmesi gereken bir ekip olduğunu futbolcularına söyleyen Avcı, "Bu sezon deplasmanda hiç kazanamadık. Buna son verme zamanı geldi" diye konuştu.
MESAİ BAŞLADI
Beşiktaş, Antalya ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. İdmana tedavileri devam eden Burak Yılmaz ve Douglas katılmadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.