16 milyon cepte

Trabzonspor Süper Lig'de elde ettiği 16 puanla 15.6 milyon lira, Avrupa'da ise 600 bin lirayı kasasına koydu.
BİLETLER SATIŞA ÇIKTI
Karadeniz Fırtınası'nın hafta sonu sahasında oynayacağı Göztepe maçının biletleri satışa çıktı. Bilet fiyatları 40 ile 375 TL arasında değişiyor...
BİLETLER SATIŞA ÇIKTI
Karadeniz Fırtınası'nın hafta sonu sahasında oynayacağı Göztepe maçının biletleri satışa çıktı. Bilet fiyatları 40 ile 375 TL arasında değişiyor...
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