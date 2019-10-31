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16 milyon cepte

elde ettiği puanlarla servet kazandı... Lig'de elde ettiği 16 puanla 15.6 milyon lira, Avrupa'da ise 600 bin lirayı kasasına koydu.

16 milyon cepte
Trabzonspor 'de elde ettiği 16 puanla 15.6 milyon lira, Avrupa'da ise 600 bin lirayı kasasına koydu.

BİLETLER SATIŞA ÇIKTI
Fırtınası'nın hafta sonu sahasında oynayacağı maçının biletleri satışa çıktı. Bilet fiyatları 40 ile 375 TL arasında değişiyor...


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