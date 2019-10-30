Bugünkü
Takvim

Oynamadan 300 bin €

Kolombiyalı Falcao, 7 milyon Euro’ya ’a geldi! 1 aydır ayağı topa değmedi! Doktor "Sakatlık yok" dedi. Ancak o yattığı yerden 300 bin euro'luk ilk maaşını cebine indirdi! Falcao, Galatasaray ile 1 Ekim'de karşısında çıkmıştı.

Oynamadan 300 bin €
Galatasaray'ın tartışılan golcüsü Radamel Falcao, oynamadan para basıyor! 3 yıllık imza atan Falcao'nun sezonluk garanti ücreti 5 milyon Euro... Kolombiyalı yıldız 29 maç sayısına ulaşırsa da 1.9 milyon Euro prim alacak...

Garanti ücretinin 2 milyon Euro'su peşin ödenen Falcao'ya aylık 300 bin Euro maaş veriliyor. Falcao'nun sahalardan uzak kaldığı Ekim ayında da hesabına 300 bin Euro yatırıldığı öğrenildi.

Bilindiği gibi Kolombiyalı yıldız oyuncu ile 1 Ekim'de Paris Saint Germain karşısında çıkmıştı.



FALCAO İLE ÖZEL GÖRÜŞTÜ
G.Saray dün ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriOynamadan 300 bin €
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri