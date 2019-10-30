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Devre arasında 'dan gönderilmesi beklenen 'nun ismi bir süredir Fluminense ile anılıyordu. Ancak basınına konuşan , "Biz de basında okuyoruz ancak Mariano listemizde yok" dedi.

Mariano listede yok
Devre arasında Galatasaray'dan gönderilmesi beklenen Mariano'nun ismi bir süredir Fluminense ile anılıyordu. Ancak Brezilya basınına konuşan Marco Aurelio, "Biz de basında okuyoruz ancak Mariano listemizde yok" dedi.

bu sezonun en çok eleştirilen isimlerinden birisi.

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