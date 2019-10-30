Mariano listede yok

Devre arasında Galatasaray'dan gönderilmesi beklenen Mariano'nun ismi bir süredir Fluminense ile anılıyordu. Ancak Brezilya basınına konuşan teknik direktör Marco Aurelio, "Biz de basında okuyoruz ancak Mariano listemizde yok" dedi.
Mariano bu sezonun en çok eleştirilen isimlerinden birisi.
Mariano bu sezonun en çok eleştirilen isimlerinden birisi.
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