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Kariyerinin en kötüsü

Süper Lig'de ilk 9 haftada sadece 13 puan toplayabilen , yönetiminde en kötü dönemini yaşıyor... İlk olarak 1996 yılında Sarı-Kırmızılı takımın başına geçen tecrübeli teknik adam, daha önceki en kötü performansına 1997- 98 sezonunda 14 puan toplayarak imza atmıştı.

Kariyerinin en kötüsü
'de ilk 9 haftada sadece 13 puan toplayabilen , yönetiminde en kötü dönemini yaşıyor... İlk olarak 1996 yılında Sarı-Kırmızılı takımın başına geçen tecrübeli teknik adam, daha önceki en kötü performansına 1997- 98 sezonunda 14 puan toplayarak imza atmıştı.

Ayrıca Galatasaray'ın ilk 9 haftada attığı 9 gol de Terim yönetiminde en kötü rakam oldu.



Galatasaray ilk 9 haftada sadece 3 kez kazanabilirken, attığı 9 golle de büyük hayal kırıklığı yaşattı.

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