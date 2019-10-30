Sezona çok kötü başlayan Galatasaray'da gözler şimdiden devre arasına çevrildi. Bunun nedeni ise Fatih Terim'in Beşiktaş yenilgisi sonrası "Ocak'ta değişim olacak" diyerek operasyon sinyali vermesi. Ancak rakamlara göre Galatasaray zaten 2 yılda büyük bir değişime gitti.
ÇOK BÜYÜK BİR DEĞİŞİM YAŞANDI
2017-18 sezonunun 17. haftasında göreve başlayan 4. Terim döneminde tam 24 futbolcu transfer edildi. Aynı dönem içinde 19 isimle yollar ayrılırken, kadro baştan aşağıya yenilendi.
ŞAMPİYON KADRO DAĞILDI!
Sadece bu sezon başı 12 transfer yapıldı. 2 yıl içinde, 17-18 sezonunun şampiyon kadrosundan Gomis, Denayer, Maicon, Serdar, Ndiaye ve Fernando ile yollar ayrıldı.
ARTIK KENDİSİ DEĞİŞMELİ!
Tüm bunlara rağmen Fatih Terim'in birkez daha 'değişim' demesi tepki çekti. Sosyal medyada, "Artık hocanın kendisini değiştirmesi gerekiyor" yorumları geldi.
TÜM GÖZLER OCAK AYINDA
Fatih Terim'in verdiği operasyon sinyalinin ardından devre arasında hangi futbolcuların takımdan gönderileceği merakla bekleniyor.
TERİM NE DEMİŞTİ?
"Son iki yılda şampiyon olan kadro eskidi. Sanırım kadroda yenilenmeye gitmek gerekecek."
OPERASYON İÇİN KİLİT İSİM LUYİNDAMA
Ada kulüplerinin istediği Kongolu stoper satılırsa yönetimin eli rahatlayacak
UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşması nedeniyle sıkıntıda olan yönetim, Terim'in istediği değişimi yapmak için oyuncu satmak zorunda. Ancak kadroda talipleri olan tek isim Luyindama.
Kongolu stoper iyi bir fiyata satılırsa yönetimin eli güçlenmiş olacak.
KRİZE ÇÖZÜM ARIYOR
Üst üste kazanılan iki şampiyonluk sonrası çok kötü bir sezon başlangıcına imza atan Galatasaray'da teknik patron Fatih Terim yaşanan krize çözüm arıyor.
ÇOK BÜYÜK BİR DEĞİŞİM YAŞANDI
2017-18 sezonunun 17. haftasında göreve başlayan 4. Terim döneminde tam 24 futbolcu transfer edildi. Aynı dönem içinde 19 isimle yollar ayrılırken, kadro baştan aşağıya yenilendi.
ŞAMPİYON KADRO DAĞILDI!
Sadece bu sezon başı 12 transfer yapıldı. 2 yıl içinde, 17-18 sezonunun şampiyon kadrosundan Gomis, Denayer, Maicon, Serdar, Ndiaye ve Fernando ile yollar ayrıldı.
ARTIK KENDİSİ DEĞİŞMELİ!
Tüm bunlara rağmen Fatih Terim'in birkez daha 'değişim' demesi tepki çekti. Sosyal medyada, "Artık hocanın kendisini değiştirmesi gerekiyor" yorumları geldi.
TÜM GÖZLER OCAK AYINDA
Fatih Terim'in verdiği operasyon sinyalinin ardından devre arasında hangi futbolcuların takımdan gönderileceği merakla bekleniyor.
TERİM NE DEMİŞTİ?
"Son iki yılda şampiyon olan kadro eskidi. Sanırım kadroda yenilenmeye gitmek gerekecek."
OPERASYON İÇİN KİLİT İSİM LUYİNDAMA
Ada kulüplerinin istediği Kongolu stoper satılırsa yönetimin eli rahatlayacak
UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşması nedeniyle sıkıntıda olan yönetim, Terim'in istediği değişimi yapmak için oyuncu satmak zorunda. Ancak kadroda talipleri olan tek isim Luyindama.
Kongolu stoper iyi bir fiyata satılırsa yönetimin eli güçlenmiş olacak.
KRİZE ÇÖZÜM ARIYOR
Üst üste kazanılan iki şampiyonluk sonrası çok kötü bir sezon başlangıcına imza atan Galatasaray'da teknik patron Fatih Terim yaşanan krize çözüm arıyor.
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