Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman Başakşehir maçı sonrası futbolcularını övdü. Oyuncularının üst düzey mücadele ettiğini söyleyen Karaman, "Oyuncularım benim için çok değerli. Çünkü hiçbiri kaçak yapmıyor" dedi.
KİMSE YAŞAMADI
Karaman hiçbir takımın kendilerinin yaşadığını yaşamadığını ifade ederek, "Ancak bunun için mazeret üretecek değiliz" diye konuştu.
2 TAKIMIN SERİSİ BOZULDU
Başakşehir ve Trabzonspor dünkü maça kadar 3 maçtır kazanıyordu. Böylece 2 ekibin serisi bitti.
KİMSE YAŞAMADI
Karaman hiçbir takımın kendilerinin yaşadığını yaşamadığını ifade ederek, "Ancak bunun için mazeret üretecek değiliz" diye konuştu.
2 TAKIMIN SERİSİ BOZULDU
Başakşehir ve Trabzonspor dünkü maça kadar 3 maçtır kazanıyordu. Böylece 2 ekibin serisi bitti.
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