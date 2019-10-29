derbisinde sahadan'lık yenilgiyle ayrılan'da büyük operasyon kapıda... Teknik direktörmaç sonrası verdiği '' sinyalini hayata geçiriyor.Alınan bilgilere göre performansı eleştiri konusu olanmaçında yedek kulübesinde oturacak. Bu 4 yıldızın yerine ise'nın forma giymesi bekleniyor.Tecrübeli hocanın ayrıca'nun performansından da hiç memnun olmadığı, bu 3 ismi deöğrenildi.