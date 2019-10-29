Beşiktaş derbisinde sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrılan Galatasaray'da büyük operasyon kapıda... Teknik direktör Fatih Terim maç sonrası verdiği 'değişim' sinyalini hayata geçiriyor.
Alınan bilgilere göre performansı eleştiri konusu olan Mariano, Nagatomo, Belhanda ve Feghouli, Rizespor maçında yedek kulübesinde oturacak. Bu 4 yıldızın yerine ise Şener, Emre Taşdemir, Emre Mor ve Taylan Antalyalı'nın forma giymesi bekleniyor.
Tecrübeli hocanın ayrıca Seri, Babel ve Marcao'nun performansından da hiç memnun olmadığı, bu 3 ismi de sert şekilde uyardığı öğrenildi.
Alınan bilgilere göre performansı eleştiri konusu olan Mariano, Nagatomo, Belhanda ve Feghouli, Rizespor maçında yedek kulübesinde oturacak. Bu 4 yıldızın yerine ise Şener, Emre Taşdemir, Emre Mor ve Taylan Antalyalı'nın forma giymesi bekleniyor.
Tecrübeli hocanın ayrıca Seri, Babel ve Marcao'nun performansından da hiç memnun olmadığı, bu 3 ismi de sert şekilde uyardığı öğrenildi.
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