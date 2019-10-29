Beşiktaş'ın G.Saray'ı yenmesi camiayı bambaşka bir havaya soktu. Bu galibiyet takıma özgüven kazandırırken camia yeniden kenetlendi. Alınan galibiyetle zirveyle arasındaki puan farkını 6'ya indiren Siyah-Beyazlı futbolcular kalan haftalarda zirve için umutlanmaya başladı.
AVCI YENİDEN İTİBAR KAZANDI
Bugüne kadar sorgulanan ve Galatasaray yenilgisi halinde gönderileceği bile söylenen Abdullah Avcı itibar kazandı. Tecrübeli hocayla yolların devam etme ihtimali böylece güçlendi.
2,4 MİLYON TL KASAYA GİRDİ
G.Saray önünde alınan galibiyet yönetimine ayrı bir hava getirdi. Bu galibiyetten dolayı 2,4 milyon TL kasaya girdi. Taraftarlar Kartal Yuvaları'na koşup kulübe önemli bir katkı sağladı.
GALİBİYET SERİMİZ DEVAM EDECEK
Kartal'da Atiba, Antalya'yı da yenerek galibiyet serilerini sürdereceklerini söyledi.
DERBİ ZAFERİ ÜMİTLERİ YEŞERTTİ
Bu sezon istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, G.Saray zaferiyle kendine geldi. Golden sonrası büyük bir sevinç yaşayan Siyah- Beyazlılar maç sonu zaferi doyasıyakutladı.
UMUT NAYİR SINIFI GEÇTİ
G.Saray'ı yıkan golü atan Umut Nayir golden sonra sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı.
REBOCHO FIRTINASI!
Portekizli yıldız, Galatasaray derbisindeki istatistikleriyle Avcı'nın gözüne girdi...
Rebocho, G.Saray maçındaki istatistikleriyle göz doldurdu. Rebocho, 90 dakika kondisyonuyla öne çıktı. 28 isabetli pas yapan ve bu anlamda yüzde 82.4'lük başarılı pas yüzdesine ulaşan Portekizli futbolcu, Avcı'dan alkış aldı.
CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSU
Kartal, Antalya maçının hazırlıklarına dün başladı. Beşiktaşlı futbolcular, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı antrenman öncesi büyük bir Türk bayrağı açarak kutladı.
KARTAL'DAN 5 MAÇLIK PAKET BİLET
Beşiktaş, ilk yarıdaki iç saha maçları için paket hazırladı. fiyatlar 375 liradan başlıyor.
AVCI YENİDEN İTİBAR KAZANDI
Bugüne kadar sorgulanan ve Galatasaray yenilgisi halinde gönderileceği bile söylenen Abdullah Avcı itibar kazandı. Tecrübeli hocayla yolların devam etme ihtimali böylece güçlendi.
2,4 MİLYON TL KASAYA GİRDİ
G.Saray önünde alınan galibiyet yönetimine ayrı bir hava getirdi. Bu galibiyetten dolayı 2,4 milyon TL kasaya girdi. Taraftarlar Kartal Yuvaları'na koşup kulübe önemli bir katkı sağladı.
GALİBİYET SERİMİZ DEVAM EDECEK
Kartal'da Atiba, Antalya'yı da yenerek galibiyet serilerini sürdereceklerini söyledi.
DERBİ ZAFERİ ÜMİTLERİ YEŞERTTİ
Bu sezon istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, G.Saray zaferiyle kendine geldi. Golden sonrası büyük bir sevinç yaşayan Siyah- Beyazlılar maç sonu zaferi doyasıyakutladı.
UMUT NAYİR SINIFI GEÇTİ
G.Saray'ı yıkan golü atan Umut Nayir golden sonra sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı.
REBOCHO FIRTINASI!
Portekizli yıldız, Galatasaray derbisindeki istatistikleriyle Avcı'nın gözüne girdi...
Rebocho, G.Saray maçındaki istatistikleriyle göz doldurdu. Rebocho, 90 dakika kondisyonuyla öne çıktı. 28 isabetli pas yapan ve bu anlamda yüzde 82.4'lük başarılı pas yüzdesine ulaşan Portekizli futbolcu, Avcı'dan alkış aldı.
CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSU
Kartal, Antalya maçının hazırlıklarına dün başladı. Beşiktaşlı futbolcular, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı antrenman öncesi büyük bir Türk bayrağı açarak kutladı.
KARTAL'DAN 5 MAÇLIK PAKET BİLET
Beşiktaş, ilk yarıdaki iç saha maçları için paket hazırladı. fiyatlar 375 liradan başlıyor.
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