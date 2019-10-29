Arsenal'in İspanyol teknik direktörü Unai Emery ile birlikte yönetimin ortak kararı sonrası kadro dışı bırakılan Mesut Özil için Fenerbahçe elini çabuk tutmakta kararlı. Özil'in menajerı ile temas kuran Comolli girişimlerini hızlandırdı.
COMOLLİ İNGİLTERE YOLCUSU...
Comolli'nin önümüzdeki hafta İngiltere'ye giderek hem Mesut Özil hem de iyi ilişkileri olduğu Arsenal kulübü ile görüşme yapacak. Şartlar uygun olursa Mesut ocakta çubuklu formayı giyecek.
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