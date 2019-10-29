

COMOLLİ

omolli'nin

İspanyol teknik direktörü Unai Emery ile birlikte yönetimin ortak kararı sonrası kadro dışı bırakılan Mesut Özil için Fenerbahçe elini çabuk tutmakta kararlı. Özil'in menajerı ile temas kuran Comolli girişimlerini hızlandırdı.önümüzdeki haftagiderekhemhem de iyi ilişkileri olduğukulübüile görüşme yapacak.Şartlar uygun olursaocakta çubukluformayı giyecek.