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1989-90’dan sonra en kötü Aslan

Yaptığı flaş lere rağmen üst üste kötü sonuçlar alan 'da hücum performansı da adeta yerlerde sürünüyor. 9 maçta 9 gol atan Sarı-Kırmızılılar son 30 sezonun en kötü rakamına ulaştı.

1989-90’dan sonra en kötü Aslan
Yaptığı flaş lere rağmen üst üste kötü sonuçlar alan Galatasaray'da hücum performansı da adeta yerlerde sürünüyor. 9 maçta 9 gol atan Sarı-Kırmızılılar son 30 sezonun en kötü rakamına ulaştı.

30 YILDIR OLMUYORDU
Galatasaray son olarak 1989- 90 sezonunda ilk 9 haftada 9 gole ulaşmış, ardından tek haneli rakamlara hiç düşmemişti. Ancak bu sezon bir ilk yaşandı.

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