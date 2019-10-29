1989-90’dan sonra en kötü Aslan

Yaptığı flaş transferlere rağmen üst üste kötü sonuçlar alan Galatasaray'da hücum performansı da adeta yerlerde sürünüyor. 9 maçta 9 gol atan Sarı-Kırmızılılar son 30 sezonun en kötü rakamına ulaştı.
30 YILDIR OLMUYORDU
Galatasaray son olarak 1989- 90 sezonunda ilk 9 haftada 9 gole ulaşmış, ardından tek haneli rakamlara hiç düşmemişti. Ancak bu sezon bir ilk yaşandı.
30 YILDIR OLMUYORDU
Galatasaray son olarak 1989- 90 sezonunda ilk 9 haftada 9 gole ulaşmış, ardından tek haneli rakamlara hiç düşmemişti. Ancak bu sezon bir ilk yaşandı.
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