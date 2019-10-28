Bugünkü
Takvim

Yeni Malatya seriye bağladı

tutulmuyor... Ligde üst sıraları hedefleyen Sarı-Siyahlılar zor günler yaşayan Kayserispor'u 4-0 yendi. İşte Takvim Gazetesi’nin 28 Ekim 2019 tarihli spor sayfalarından derlediğimiz haberler…

Yeni Malatya seriye bağladı
Yeni Malatyaspor tutulmuyor... Ligde üst sıraları hedefleyen Sarı-Siyahlılar zor günler yaşayan Kayserispor'u 4-0 yendi.

DEVRE 1-0 SONA ERDİ
Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren golleri Donald, Jahovic (penaltı), Bifouma ve Lung'un kendi kalesine attığı golle 4-0 yenerek son 3 maçta 9 puan topladı.

GÖZTEPE'YE KASIMPAŞA ŞOKU!
Göztepe kendi evinde Kasımpaşa'ya 4-1 mağlup oldu. İlk devre Hajradinoviç ve Berkan'ın golleriyle 1-1 bitti. Devre arasında Kasımpaşa hocası Kemal Özdeş hakeme itiraz ettiği için kırmızı kart gördü. K.Paşa 2. yarıda etkili bir futbol sergiledi. Konuk takım Quaresma'nın penaltısı, M.Pektemek ve Yusuf'un golleriyle 'yi deplasmanda 4-1 yenerek haftayı 3 puanla kapattı.

DENİZLİ, G.BİRLİĞİ'Nİ 2 GOLLE YIKTI
Denizlispor Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-0 yenerek haftayı 3 puanla kapattı. Denizlispor ilk yarıyı Olcay'ın golüyle 1-0 önde kapattı.

2.GOL PENALTIDAN
2. yarının 90+7'sinde kazanılan penaltıyı Murawski gole çevirdi. Böylece Denizlispor, G.Birliği'ni 2-0 mağlup etti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriYeni Malatya seriye bağladı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri