Yeni Malatya seriye bağladı

Yeni Malatyaspor tutulmuyor... Ligde üst sıraları hedefleyen Sarı-Siyahlılar zor günler yaşayan Kayserispor'u 4-0 yendi.
DEVRE 1-0 SONA ERDİ
Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren golleri Donald, Jahovic (penaltı), Bifouma ve Lung'un kendi kalesine attığı golle 4-0 yenerek son 3 maçta 9 puan topladı.
GÖZTEPE'YE KASIMPAŞA ŞOKU!
Göztepe kendi evinde Kasımpaşa'ya 4-1 mağlup oldu. İlk devre Hajradinoviç ve Berkan'ın golleriyle 1-1 bitti. Devre arasında Kasımpaşa hocası Kemal Özdeş hakeme itiraz ettiği için kırmızı kart gördü. K.Paşa 2. yarıda etkili bir futbol sergiledi. Konuk takım Quaresma'nın penaltısı, M.Pektemek ve Yusuf'un golleriyle Göztepe'yi deplasmanda 4-1 yenerek haftayı 3 puanla kapattı.
DENİZLİ, G.BİRLİĞİ'Nİ 2 GOLLE YIKTI
Denizlispor Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-0 yenerek haftayı 3 puanla kapattı. Denizlispor ilk yarıyı Olcay'ın golüyle 1-0 önde kapattı.
2.GOL PENALTIDAN
2. yarının 90+7'sinde kazanılan penaltıyı Murawski gole çevirdi. Böylece Denizlispor, G.Birliği'ni 2-0 mağlup etti.
DEVRE 1-0 SONA ERDİ
Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren golleri Donald, Jahovic (penaltı), Bifouma ve Lung'un kendi kalesine attığı golle 4-0 yenerek son 3 maçta 9 puan topladı.
GÖZTEPE'YE KASIMPAŞA ŞOKU!
Göztepe kendi evinde Kasımpaşa'ya 4-1 mağlup oldu. İlk devre Hajradinoviç ve Berkan'ın golleriyle 1-1 bitti. Devre arasında Kasımpaşa hocası Kemal Özdeş hakeme itiraz ettiği için kırmızı kart gördü. K.Paşa 2. yarıda etkili bir futbol sergiledi. Konuk takım Quaresma'nın penaltısı, M.Pektemek ve Yusuf'un golleriyle Göztepe'yi deplasmanda 4-1 yenerek haftayı 3 puanla kapattı.
DENİZLİ, G.BİRLİĞİ'Nİ 2 GOLLE YIKTI
Denizlispor Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-0 yenerek haftayı 3 puanla kapattı. Denizlispor ilk yarıyı Olcay'ın golüyle 1-0 önde kapattı.
2.GOL PENALTIDAN
2. yarının 90+7'sinde kazanılan penaltıyı Murawski gole çevirdi. Böylece Denizlispor, G.Birliği'ni 2-0 mağlup etti.
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