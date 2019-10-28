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Vedat Muric: Herkes bana önlem alıyor

Vedat, “Bana çok fazla önlem alınıyor. Ama arkadaşlarımın kalitesi beni rahatlatıyor” dedi. Vedat, sıkı çalışma, iyi beslenme ve iyi uykuyu başarısındaki en önemli etkenler olarak sıraladı.

Herkes bana önlem alıyor
Konya'ya ligdeki 5. golünü atan Vedat Muric, "Rakipler daha fazla merkezi savunduğunda benim de işim zorlaşıyor. Bana karşı daha fazla önlem alınıyor. Ama etrafımda yetenekli futbolcularla oynadığım için yine de pozisyonlara giriyorum" dedi. Vedat, sıkı çalışma, iyi beslenme ve iyi uykuyu başarısındaki en önemli etkenler olarak sıraladı.

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