Vedat Muric: Herkes bana önlem alıyor Vedat, “Bana çok fazla önlem alınıyor. Ama arkadaşlarımın kalitesi beni rahatlatıyor” dedi. Vedat, sıkı çalışma, iyi beslenme ve iyi uykuyu başarısındaki en önemli etkenler olarak sıraladı.

Konya'ya ligdeki 5. golünü atan Vedat Muric, "Rakipler daha fazla merkezi savunduğunda benim de işim zorlaşıyor. Bana karşı daha fazla önlem alınıyor. Ama etrafımda yetenekli futbolcularla oynadığım için yine de pozisyonlara giriyorum" dedi. Vedat, sıkı çalışma, iyi beslenme ve iyi uykuyu başarısındaki en önemli etkenler olarak sıraladı. TÜM MANŞETLER