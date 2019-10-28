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'e büyük şok

’de Mesut yönetim kararıyla kaldı... İspanyol teknik adam, "Taraftarların bu konu hakkında daha fazla şey öğrenmek istediğini biliyorum ama şu anda zamanı değil" açıklamasını yaptı.

Mesut Özil'e büyük şok
Arsenal'in İspanyol teknik direktörü Unai Emery, "Mesut'un kalması, yönetimle alınmış ortak bir karar" dedi. İspanyol teknik adam, "Taraftarların bu konu hakkında daha fazla şey öğrenmek istediğini biliyorum ama şu anda zamanı değil" açıklamasını yaptı.

FENER İSTİYOR
Yıldız futbolcu 'in ismi taraftarı olduğu ile anılıyor.

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