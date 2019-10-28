Mesut Özil'e büyük şok

Arsenal'in İspanyol teknik direktörü Unai Emery, "Mesut'un kadro dışı kalması, yönetimle alınmış ortak bir karar" dedi. İspanyol teknik adam, "Taraftarların bu konu hakkında daha fazla şey öğrenmek istediğini biliyorum ama şu anda zamanı değil" açıklamasını yaptı.
FENER İSTİYOR
Yıldız futbolcu Mesut Özil'in ismi taraftarı olduğu Fenerbahçe ile anılıyor.
FENER İSTİYOR
Yıldız futbolcu Mesut Özil'in ismi taraftarı olduğu Fenerbahçe ile anılıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.