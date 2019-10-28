Luyindama: Şampiyonluktan vazgeçmiş değiliz Luyindama, “Sadece bir maç kaybettik. Şampiyonluktan vazgeçmiş değiliz” dedi. İşte Takvim Gazetesi’nin 28 Ekim 2019 tarihli spor sayfalarından derlediğimiz Galatasaray haberleri…

Galatasaray'ın stoperi Luyindama Beşiktaş derbisi sonrasında konuştu. Luyindama, "Buradan 3 puan alamadan gidiyoruz. Futbolda bunlar var. Burada 1-0 kaybetsek de sadece bir maç kaybettik, şampiyonluktan asla vazgeçmiş değiliz" ifadelerini kullandı.



RYAN BABEL'E TEPKİ VAR

Beşiktaş'ta oynadığı dönemde şampiyonluk yaşayan Ryan Babel, eski takımına karşı ilk kez sahadaydı. Vodafone Park'ta Beşiktaşlı taraftarlar, eski oyuncularına ısınmak için sahaya çıktığında ıslıklarla tepkilerini gösterdiler. Maç içinde de Babel'in ayağına top her geldiğinde protesto ettiler.



SARI-KIRMIZILILAR GOL ATMAYI UNUTTU

G.Saray son 6 resmi maçının 5'inde gol atamadı. Cimbom, F.Bahçe, PSG, G.Birliği, Real Madrid ve Beşiktaş maçlarında gol atamadı. Cimbom, son 6 maçta sadece Sivas'ı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada rakip fileleri havalandırmayı başardı.



SAMBACI MARCAO RİZE'YE KARŞI YOK!

G.Saray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, Beşiktaş maçının 2. yarısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Marcao, Rize'ye karşı oynayamayacak.