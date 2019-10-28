G.Saray’ın yıldızı Lemina maçtan sonra şok bir açıklama yaptı: Utanıyorum! Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mario Lemina, Beşiktaş derbisinden sonra şok açıklamalar yaptı. Mario Lemina, derbiden sonra “Bu performanstan utanıyorum” dedi. Ancak tercümanı bu sözleri çevirmedi...

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mario Lemina, Beşiktaş derbisinden sonra şok açıklamalar yaptı. Tecrübeli oyuncu, "Bu performanstan utanıyorum" dedi. Ancak tercümanı bu açıklamaları çevirmedi.



TARAFTAR ADINA ÜZGÜNÜM

Lemina, "Çok fazla söylenecek bir şey yok. Üzgünüm. Buraya çok sayıda taraftarımız destek olmaya geldiler, onlar adına da üzgünüm. Çok daha iyi bir performans göstermemiz gerekirdi. Daha iyisini yapacağız" şeklinde konuştu.



DERBİDE SINIFTA KALDI!

Lemina derbide kötü peformans sergiledi. Maç sonu üzgündü.