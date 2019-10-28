Bugünkü
Takvim

G.Saray’ın yıldızı Lemina maçtan sonra şok bir açıklama yaptı: Utanıyorum!

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mario Lemina, Beşiktaş derbisinden sonra şok açıklamalar yaptı. Mario Lemina, derbiden sonra “Bu performanstan utanıyorum” dedi. Ancak tercümanı bu sözleri çevirmedi...

Utanıyorum!
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mario Lemina, Beşiktaş derbisinden sonra şok açıklamalar yaptı. Tecrübeli oyuncu, "Bu performanstan utanıyorum" dedi. Ancak tercümanı bu açıklamaları çevirmedi.

TARAFTAR ADINA ÜZGÜNÜM
Lemina, "Çok fazla söylenecek bir şey yok. Üzgünüm. Buraya çok sayıda taraftarımız destek olmaya geldiler, onlar adına da üzgünüm. Çok daha iyi bir performans göstermemiz gerekirdi. Daha iyisini yapacağız" şeklinde konuştu.

DERBİDE SINIFTA KALDI!
Lemina derbide kötü peformans sergiledi. Maç sonu üzgündü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriG.Saray’ın yıldızı Lemina maçtan sonra şok bir açıklama yaptı: Utanıyorum!
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri