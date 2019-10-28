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geçen sezonu 3’e katladı

Geçen sezon ilk 9 haftada 6 gol atabilen bu sezon aynı süreçte 18 gole ulaştı. Sakatların dönüşü Fener’e hayat verdi. Geçtiğimiz sezona oldukça kötü başlayan ve ilk 9 haftada 2 galibiyet alabilen Fenerbahçe, sadece 6 gol atabilmişti.

Fener geçen sezonu 3’e katladı
Süper Lig'in 9. haftasında dün konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'u 5-1 yenen Fenerbahçe, yeniden golcü kimliğine döndü. Bu sezon toplamda attığı 18 golle geçen yılı üçe katladı. Geçtiğimiz sezona oldukça kötü başlayan ve ilk 9 haftada 2 galibiyet alabilen Fenerbahçe, sadece 6 gol atabilmişti.

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