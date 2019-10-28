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: Ateşle yanan bedel ödeyen benim

, “Ateşle yanan, bedel ödeyen benim... Oyuncuları bırakın hedefe beni koyun” dedi. Tecrübeli çalıştırıcı, Ocak ayında büyük değişimlerin olacağının sinyalini verdi

Ateşle yanan bedel ödeyen benim
G.Saray Fatih Terim, Beşiktaş maçı sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı. Terim, "Ateşle yanan, bedeli ödeyen benim. Oyuncuları bırakın hedefe beni koyun" dedi.

GENÇLERİ GÖRECEKSİNİZ
Terim, "Memnun olmadıklarımızı da memnun olacağımız duruma getireceğiz inşallah. Biz operasyonu genelde ocaklarda yapıyoruz, yine yapabiliriz. Bu ülkeye birçok oyuncu yetiştirmiş insan olarak Türk oyunculara bakış açım çok açık. Belki bazılarına haksızlık etmiş olabilirim. Ama bundan sonra daha çok göreceksiniz, hatta 17-18 yaşındakileri görebilirsiniz" diye konuştu.

BU KADRO ARTIK ESKİDİ!
, kadrodaki mevcut oyuncuların başarıya doyduğunu da ima ederek, "2 yıl şampiyon olan kadro eskidi. Sanırım kadroda yenilenmeye gitmek gerek" ifadelerinin kullandı.

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