G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş maçı sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı. Terim, "Ateşle yanan, bedeli ödeyen benim. Oyuncuları bırakın hedefe beni koyun" dedi.
GENÇLERİ GÖRECEKSİNİZ
Terim, "Memnun olmadıklarımızı da memnun olacağımız duruma getireceğiz inşallah. Biz operasyonu genelde ocaklarda yapıyoruz, yine yapabiliriz. Bu ülkeye birçok oyuncu yetiştirmiş insan olarak Türk oyunculara bakış açım çok açık. Belki bazılarına haksızlık etmiş olabilirim. Ama bundan sonra daha çok göreceksiniz, hatta 17-18 yaşındakileri görebilirsiniz" diye konuştu.
BU KADRO ARTIK ESKİDİ!
Fatih Terim, kadrodaki mevcut oyuncuların başarıya doyduğunu da ima ederek, "2 yıl şampiyon olan kadro eskidi. Sanırım kadroda yenilenmeye gitmek gerek" ifadelerinin kullandı.
GENÇLERİ GÖRECEKSİNİZ
Terim, "Memnun olmadıklarımızı da memnun olacağımız duruma getireceğiz inşallah. Biz operasyonu genelde ocaklarda yapıyoruz, yine yapabiliriz. Bu ülkeye birçok oyuncu yetiştirmiş insan olarak Türk oyunculara bakış açım çok açık. Belki bazılarına haksızlık etmiş olabilirim. Ama bundan sonra daha çok göreceksiniz, hatta 17-18 yaşındakileri görebilirsiniz" diye konuştu.
BU KADRO ARTIK ESKİDİ!
Fatih Terim, kadrodaki mevcut oyuncuların başarıya doyduğunu da ima ederek, "2 yıl şampiyon olan kadro eskidi. Sanırım kadroda yenilenmeye gitmek gerek" ifadelerinin kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.