Süper Lig 9. hafta kapanış maçında Medipol Başakşehir kendi evinde Trabzonspor ile karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele öncesi Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu.
BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR İLK 11'LER
BAŞAKŞEHİR:
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Doğan, Kamil Ahmet, Sturridge, Nwakaeme, Sörloth
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