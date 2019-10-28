Süper Lig 9. hafta kapanış maçında Medipol Başakşehir kendi evinde Trabzonspor ile karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele öncesi Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu.

BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR İLK 11'LER

BAŞAKŞEHİR:

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Doğan, Kamil Ahmet, Sturridge, Nwakaeme, Sörloth