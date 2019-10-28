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  • 28.10.2019 18:45
  • Son Güncelleme: 28.10.2019 18:45

- | İlk 11'ler belli oldu

9. hafta kapanış maçında Medipol kendi evinde ile karşılaşacak. Başakşehir Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele öncesi Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu.

Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu!

9. hafta kapanış maçında Medipol kendi evinde ile karşılaşacak. Başakşehir Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele öncesi Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu.

BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR İLK 11'LER

BAŞAKŞEHİR:

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Doğan, Kamil Ahmet, Sturridge, Nwakaeme, Sörloth

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