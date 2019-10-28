Arkas Plevne'yi 3-1'lik skorla geçti (Yurttan ve dünyadan spor gündemi) Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 2019-2020 sezonu ilk hafta mücadelesinde Arkas, Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 mağlup etti. 109 dakika süren maçın setleri 25-20, 25-16, 18-25, 25-20 sonuçlandı.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 2019-2020 sezonu ilk hafta mücadelesinde Arkas , Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 mağlup etti. 109 dakika süren maçın setleri 25-20, 25-16, 18-25, 25-20 sonuçlandı. Arkas'ta geçen sezondan cezası bulunan antrenör Glenn Hoag takımın başında yer almadı.



SAMSUN'DA BUZ DEVRİ SONA ERDİ

TFF 2. Lig takımlarından Yılport Samsunspor'da Teknik Direktör İrfan Buz istifa etti. Büyük umutlarla yeni sezona başlayan Samsunspor, geride kalan 10 haftada hiç mağlubiyet almamasına rağmen lider Manisa Futbol Kulübü'nün 6 puan gerisine düştü. Buz, yönetime istifasını sundu. Yönetil de istifayı kabul etti.



KAYSERİ UZATMADA DİŞİ KARTAL'I YIKTI

Kadınlar Basketbol Ligi'nde Beşiktaş deplasmanda Kayseri Basket'e 96-91 mağlup oldu. Uzatmaya giden maçta normal süre 77-77 sonuçlandı. Devre ise 46-31 eve sahibi takımın üstünlüğüyle sonuçlandı. Kayseri Basket'te 27 sayıyla oynayan Kennedy Burke galibiyette önemli rol oynadı.



RUSSELL WESTBROOK JOHNSON'I GEÇTİ!

HOUSTON Rockets'ta Russell Westbrook, Pelicans'ı 126-123 yendikleri maçta "triple-double" yaparak, NBA'de bu istatistiğe en fazla ulaşan oyuncular sıralamasında ikinciliği paylaştığı Magic Johnson'ı geride bıraktı. Westbrook, 28 sayı, 10 ribaunt, 13 asist üretti.



ERZURUM FARKA KOŞTU

1. Lig'de Erzurum, evinde ligin güçlü takımlarından Hatay'ı 3-1 yendi. Erzurum'un gollerini Pote, Hasan ve Hamroun attı. Hatay'ın golü Bokila'dan geldi.