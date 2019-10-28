Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray maçı sonrasında takımını övdü. Taraftar ve oyuncuların maçı istediğini söyleyen Avcı, "El ele tutuşmuş, birlikte hareket eden ve mücadeleden kaçmayan bir takım görüntüsündeydik. Rakipten 7 km fazla koşmuşuz. Bu galibiyetin mutluluğunu yaşayacağız" ifadesini kullandı.
HAYAT HER GÜN YENİLENİYOR
Derbi galibiyetiyle güzel bir sayfa açtıklarını vurgulayan Avcı, "Muhteşem taraftarımız destek verdikçe bu oyunu oynayacağız. Beşiktaş bu yarışın içinde zaten olacaktı ama bu bize ivme kazandıracak. Sezon başından beri birçok olumsuzluk yaşanmıştı. Hayat her gün yenileniyor. Şimdi de bizim için yenilendi" dedi.
KARİUS: TAKIM GİBİ OYNADIK!
Derbinin ardından konuşan Karius, "Takım gibi oynadık ve her şeyi yaptık. Galibiyete inanıyorduk. Aynı şekilde kenetlenerek yola devam etmeliyiz" dedi.
İŞİMİ YAPARIM KARARI HOCA VERİR
Dün Beşiktaş savunmasının solunda oynayan Rebocho, "Ben her zaman hazırım ama kararı Avcı verir. Forma için savaşa devam edeceğim" dedi.
BEŞİKTAŞLI FUTBOLCULAR 2 MİLYON TL'Yİ KAPTI
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray derbisi öncesinde Beşiktaşlı futbolculara derbi galibiyeti için özel prim vaadinde bulunmuştu. Derbi zaferi sonrası futbol takımının 2 milyon TL'yi paylaşacağı öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.