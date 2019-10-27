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Zanka için skandal talep!

'nin lı yıldızı Zanka’nın Denizlispor maçında, “Vatan size minnettar” yazılı tişörtü giymesi Danimarka’daki bazı çevreleri rahatsız etti.

Zanka için skandal talep!
F.Bahçe'nin lı stoperi Zanka Jorgensen'in 'de geçtiğmiz hafta Denizlispor'u 2-1 yendikleri maçtan önce ısınırken üzerinde "Vatan size minnettar." yazılı tişörtü giymesi ülkesindeki bazı çevreleri rahatsız etti.

29 yaşındaki futbolcunun UEFA'ya şikayet edilmesi talep edildi.

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