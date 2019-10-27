Zanka için skandal talep!

F.Bahçe'nin Danimarkalı stoperi Zanka Jorgensen'in Süper Lig'de geçtiğmiz hafta Denizlispor'u 2-1 yendikleri maçtan önce ısınırken üzerinde "Vatan size minnettar." yazılı tişörtü giymesi ülkesindeki bazı çevreleri rahatsız etti.
29 yaşındaki futbolcunun UEFA'ya şikayet edilmesi talep edildi.
29 yaşındaki futbolcunun UEFA'ya şikayet edilmesi talep edildi.
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