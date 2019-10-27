F.Bahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Konyaspor maçı sonrasında kanat oyuncularının takıma dönüşüne ayrı bir parantez açtı. Yanal'ın maç sonu açıklamalar şöyle: "Kanat eksikleri tamamlanınca, ne kadar hızlı oynayabileceğimizin mesajını taraftarlarımıza verdik."
DAHA GÜÇLÜ DESTEKLEYECEKLER
"Bu mesajın taraftarlarımız tarafından doğru algılanıp, bizi daha güçlü destekleyeceği günler başlayacak. Geldiğimiz nokta Fenerbahçe taraftarının ortaya koyduğu tavır, camianın gücünü gösteriyor"
KENETLENİRSEK BAŞARIRIZ
"TARAFTARIMIZLA, camiamızla, yönetimimizle kenetlenip yürüdüğümüzde, önümüzde hiçbir engelin duramayacağını düşünüyorum. Biz taraftarıyla, futbolcusuyla, çok büyük bir kulübüz"
RODRİGUES ŞOV
Fenerbahçe'nin yıldızı, Konyaspor'a karşı 1 gol ve 1 asistle mücadele etti
F.BAHÇE'NİN yıldızı Garry Rodrigues, Konyaspor karşısında sezonun en iyi futbolunu oynadı. Tecrübeli oyuncu, 90 dakikayı 1 gol ve 1 asistle tamamladı. Maçtan sonra konuşan yıldız oyuncu, "Kazandığımız için çok mutluyum" şeklinde konuştu.
LİGDE İKİNCİ GOLÜ
Kanarya'nın yıldız oyuncusu Garry Rodrigues, F.Bahçe formasıyla ligde 2. golünü attı
SERDAR'DAN İYİ HABER
Konya maçında sakatlanan Serdar'ın durumunun ciddi olmadığı açıklandı
Fenerbahçe'de ilk 11'e iyice alışan Serdar Aziz dünkü Konya maçının 66. dakikasında kasığından sakatlandı ve oyundan çıktı. 66'da sakatlanan Serdar, kulüp doktorunun kenara değişiklik işareti yapmasına rağmen oyuna 2 dakika daha devam etti. Sonrasında ise yerini Sadık Çiftpınar'a bıraktı. Karşılşma sonrası Fenerbahçe kulübünden yapılan açıklamada Serdar'ın durumunun ciddi olmadığı açıklandı. Serdar da "İyiyim" mesajı paylaştı.
Uzun bir ara sonra ilk 11'e dönen Moses, Konya maçında 3 çalım atıp, 7 ikili mücadele kazandı.
BURAYA KAZANMAK İÇİN GELDİM
Fener'in dün 4. golünü kaydeden Gustavo, maç sonrasında "Ben buraya çalışmak için, kazanmak için geldim. Ben buraya tatil yapmaya gelmedim. Birlik olmuş bir takımız" diye konuştu.
DAHA GÜÇLÜ DESTEKLEYECEKLER
"Bu mesajın taraftarlarımız tarafından doğru algılanıp, bizi daha güçlü destekleyeceği günler başlayacak. Geldiğimiz nokta Fenerbahçe taraftarının ortaya koyduğu tavır, camianın gücünü gösteriyor"
KENETLENİRSEK BAŞARIRIZ
"TARAFTARIMIZLA, camiamızla, yönetimimizle kenetlenip yürüdüğümüzde, önümüzde hiçbir engelin duramayacağını düşünüyorum. Biz taraftarıyla, futbolcusuyla, çok büyük bir kulübüz"
RODRİGUES ŞOV
Fenerbahçe'nin yıldızı, Konyaspor'a karşı 1 gol ve 1 asistle mücadele etti
F.BAHÇE'NİN yıldızı Garry Rodrigues, Konyaspor karşısında sezonun en iyi futbolunu oynadı. Tecrübeli oyuncu, 90 dakikayı 1 gol ve 1 asistle tamamladı. Maçtan sonra konuşan yıldız oyuncu, "Kazandığımız için çok mutluyum" şeklinde konuştu.
LİGDE İKİNCİ GOLÜ
Kanarya'nın yıldız oyuncusu Garry Rodrigues, F.Bahçe formasıyla ligde 2. golünü attı
SERDAR'DAN İYİ HABER
Konya maçında sakatlanan Serdar'ın durumunun ciddi olmadığı açıklandı
Fenerbahçe'de ilk 11'e iyice alışan Serdar Aziz dünkü Konya maçının 66. dakikasında kasığından sakatlandı ve oyundan çıktı. 66'da sakatlanan Serdar, kulüp doktorunun kenara değişiklik işareti yapmasına rağmen oyuna 2 dakika daha devam etti. Sonrasında ise yerini Sadık Çiftpınar'a bıraktı. Karşılşma sonrası Fenerbahçe kulübünden yapılan açıklamada Serdar'ın durumunun ciddi olmadığı açıklandı. Serdar da "İyiyim" mesajı paylaştı.
Uzun bir ara sonra ilk 11'e dönen Moses, Konya maçında 3 çalım atıp, 7 ikili mücadele kazandı.
BURAYA KAZANMAK İÇİN GELDİM
Fener'in dün 4. golünü kaydeden Gustavo, maç sonrasında "Ben buraya çalışmak için, kazanmak için geldim. Ben buraya tatil yapmaya gelmedim. Birlik olmuş bir takımız" diye konuştu.
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