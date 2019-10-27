Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy, 5-1 kazanılan Konyaspor maçı sonrasında transfer sinyali verdi. Özsoy, "Devre arasında transfer olabilir. Ersun hoca Comolli ile oturur, konuşur ve bize gelen rapor doğrultusunda çalışmalar yaparız. Avrupa'da zirvede olmak bizim birinci ve olmazsa olmaz hedefimizdir. Dolayısıyla şampiyonluk da en önemli hedefimiz" dedi.
Takımın yavaş yavaş oturduğuna da dikkat çeken Semih Özsoy, "Sezon sonunda 29. şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Takımın yavaş yavaş oturduğuna da dikkat çeken Semih Özsoy, "Sezon sonunda 29. şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
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