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  • 26.10.2019 19:03
  • Son Güncelleme: 26.10.2019 20:29

-Konyaspor | Canlı anlatım

'in 9. haftasında evinde Konyaspor'u konuk edecek. İki takımda bu karşılaşma ile 37. maçına çıkacak. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe-Konyaspor | Canlı anlatım

Spor Toto 'in 9. haftasında , Konyaspor'u konuk ediyor. Geride kalan haftalarda 4 galibiyet 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 14 puan 5 averajla 3. sırada yer alan Fenerbahçe, üç puan alarak üst sıralara tırmanmak istiyor. Ali Şansalan'ın düdük çalacağı karşılaşmada yardımcı hakemler ile İsmail Şencan olacak. Dördüncü hakemin Alper Çetin olacağı karşılaşmanın VAR hakemi ise Halil Umut Meler..

İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Altay, Isla, Zanka, Serdar, Hasan Ali, Gustavo, Ozan, Emre, Moses, Rodrigues, Muriqi

KONYASPOR: Ertuğrul, Ali Turan, Jonsson, Ömer Ali, Skubic, Anicic, Mücahit, Jevtovic, Alper, Milosevic, Miya





FENERBAHÇE KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe ile Konyaspor mücadele edecek. Fenerbahçe Konyaspor maçı bugün (26 Ekim) saat 20.00'de başlayacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE İLE KONYASPOR 37. MAÇA ÇIKIYOR
Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'de bugün 37. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 36 maçta karşılaşan Konyaspor, sadece 4 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini 29 kez yenerken, taraflar arasında yalnızca 3 maç berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin toplam 97 golüne, kalesini hiçbir maçta rakibi karşısında gole kapatamayan Konyaspor 40 golle yanıt verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında Konya'da yapılan müsabakayı Fenerbahçe 1-0 kazandı. İkinci devre İstanbul'da oynanan müsabaka 1-1 tamamlandı.

Öte yandan Konyaspor, rakibi karşısındaki toplam 4 galibiyetinden 2'sini son 7 randevuda elde etti.

FARKLI SKORLAR
Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı.

Konyaspor ise Fenerbahçe karşısındaki 4 galibiyetini 4-2, 2-1 ve 2 kez 3-2'lik sonuçlarla elde etti.

Bu arada Fenerbahçe, Konyaspor'a 5 maçta 5, 8 karşılaşmada da 4 gol attı.

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