Falcao direkten döndü! Eğer ısrar edilip oynatılsaydı...

Galatasaray'da Radamel Falcao oynamadığı için taraftarlar tarafından eleştiriliyordu. Ancak Kolombiyalı yıldızın sakatlığı ile ilgili bir gerçek ortaya çıktı. Tecrübeli oyuncunun rahatsızlığının aşil tendiniti olduğu ortaya çıktı. 33 yaşındaki Falcao, sakatlıkları nedeniyle kariyeri boyunca 605 gün sahalardan uzak kalmış ve 92 resmi maç kaçırmıştı. Uzmalar ise aşil tendiniti rahatsızlığıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uzmanlar, "Aşil tendiniti için tedavi 'dinlenme' odaklıdır. Falcao bu sebeple idmanlara çıkmamış olabilir. Ağrı kesiciyle çıkıp oynayabilirdi ancak sonrasında tendon çok daha kötü bir hale gelebilir ve kopabilirdi" yorumunu yaptı. Kısacası Falcao ısrar edilip oynatılsaydı uzun süre sakat kalabilirdi.
FEGHOULİ'YE ÖZEL PROGRAM
G.Saray Beşiktaş ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını dün sürdürdü. Feghouli ve Falcao özel program dahilinde çalıştı.
BEŞİKTAŞ'A DA GOLÜM VAR!
G.Saray'ın Romen golcüsü Andone, derbi maçını sabırsızlıkla bekliyor. Yıldız golcü, "Beşiktaş'ı da boş geçmeyeceğim" şeklinde konuştu.
1 TANE TÜRK OYUNCU YOKTU
G.Saray'ın eski hocası Skibbe'den sert açıklamalar...
Michael Skibbe, Almanya'da gençlere önem verdiğini söyleyerek, "Galatasaray'ın PSG'ye karşı olan maçını seyrettim. Sahada bir tane bile Türk futbolcu yoktu. Çok talihsiz bir durum" dedi.
FEGHOULİ'YE ÖZEL PROGRAM
G.Saray Beşiktaş ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını dün sürdürdü. Feghouli ve Falcao özel program dahilinde çalıştı.
BEŞİKTAŞ'A DA GOLÜM VAR!
G.Saray'ın Romen golcüsü Andone, derbi maçını sabırsızlıkla bekliyor. Yıldız golcü, "Beşiktaş'ı da boş geçmeyeceğim" şeklinde konuştu.
1 TANE TÜRK OYUNCU YOKTU
G.Saray'ın eski hocası Skibbe'den sert açıklamalar...
Michael Skibbe, Almanya'da gençlere önem verdiğini söyleyerek, "Galatasaray'ın PSG'ye karşı olan maçını seyrettim. Sahada bir tane bile Türk futbolcu yoktu. Çok talihsiz bir durum" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.