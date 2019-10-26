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Falcao direkten döndü! Eğer ısrar edilip oynatılsaydı...

Aşil tendiniti teşhisi konulan Kolombiyalı golcü ısrar edilip oynatılsaydı, tendonu kopabilir ve dönüşü daha da uzayabilirdi... Kritik maçlarda oynamadığı için eleştirelen ve sakatlığı nedeniyle oynamayan Falcao için uzmanlar, "Aşil tendinitinin tek tedavisi dinlenmektir" yorumunu yaptı. İşte haberin detayları ve 26 Ekim tarihli Takvim Gazetesi'ninspor sayfalarından derlediğimiz haberleri...

Falcao direkten döndü
Galatasaray'da Radamel Falcao oynamadığı için taraftarlar tarafından eleştiriliyordu. Ancak Kolombiyalı yıldızın sakatlığı ile ilgili bir gerçek ortaya çıktı. Tecrübeli oyuncunun rahatsızlığının aşil tendiniti olduğu ortaya çıktı. 33 yaşındaki Falcao, sakatlıkları nedeniyle kariyeri boyunca 605 gün sahalardan uzak kalmış ve 92 resmi maç kaçırmıştı. Uzmalar ise aşil tendiniti rahatsızlığıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uzmanlar, "Aşil tendiniti için tedavi 'dinlenme' odaklıdır. Falcao bu sebeple idmanlara çıkmamış olabilir. kesiciyle çıkıp oynayabilirdi ancak sonrasında tendon çok daha kötü bir hale gelebilir ve kopabilirdi" yorumunu yaptı. Kısacası Falcao ısrar edilip oynatılsaydı uzun süre sakat kalabilirdi.



FEGHOULİ'YE ÖZEL PROGRAM
G.Saray ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını dün sürdürdü. Feghouli ve Falcao özel program dahilinde çalıştı.



BEŞİKTAŞ'A DA GOLÜM VAR!
G.Saray'ın Romen golcüsü Andone, derbi maçını sabırsızlıkla bekliyor. Yıldız golcü, "Beşiktaş'ı da boş geçmeyeceğim" şeklinde konuştu.



1 TANE TÜRK OYUNCU YOKTU
G.Saray'ın eski hocası Skibbe'den sert açıklamalar...
Michael Skibbe, Almanya'da gençlere önem verdiğini söyleyerek, "'ın PSG'ye karşı olan maçını seyrettim. Sahada bir tane bile Türk futbolcu yoktu. Çok talihsiz bir durum" dedi.






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