Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Konya maçı öncesi oyuncularıyla yarım saat süren bir toplantı yaptı.
- Spor
- 26.10.2019
- Gazete
Ersun Yanal: Bireysel hata istemiyorum
Ersun Yanal, “Konya topun arkasına geçince iyi savunma yapan bir takım. Gol için sabırlı olmalıyız. Panik ve özellikle de bireysel hata istemiyorum” dedi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Konya maçı öncesi oyuncularıyla yarım saat süren bir toplantı yaptı.
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