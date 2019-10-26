Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 9. haftasının açılış maçında sahasında Ankaragücü'nü 2-0 yendi. Karadeniz ekibi bu sonuçla ligde 7 maçlık aranın ardından 3 puanla tanıştı. Rize, 26'da Samudio'nun penaltı golüyle öne geçerken, 60'ta Attamah'ın asistinde Boldrin skoru 2-0'a getirdi ve maçın sonucunu tayin etti.
Bu sonuçla Rize rahat bir nefes alırken, Ankaragücü'nün galibiyet hasreti ise 3 maça yükseldi.
İSMAİL KARTAL: 3 PUANI HAK ETTİK
Ankaragücü maçı sonrası konuşan Çaykur Rize'nin hocası İsmail Kartal, "Maça iyi başladık ve istediklerimizi sahaya yansıttık. İyi bir oyunla hak ettiğimiz 3 puanı aldık" dedi
Bu sonuçla Rize rahat bir nefes alırken, Ankaragücü'nün galibiyet hasreti ise 3 maça yükseldi.
İSMAİL KARTAL: 3 PUANI HAK ETTİK
Ankaragücü maçı sonrası konuşan Çaykur Rize'nin hocası İsmail Kartal, "Maça iyi başladık ve istediklerimizi sahaya yansıttık. İyi bir oyunla hak ettiğimiz 3 puanı aldık" dedi
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