Beşiktaş'ın genç yıldızı Kartal Kayra için "Hayaldi gerçek oldu" cümlesi karşılığını buldu. 2012 yılında "Oğuzhan abi seni çok seviyorum. Takımda en iyilerden birisin. Bir yere gitme. Seninle oynamak istiyorum. Ben de 5 sene sonra geleceğim inşallah" tweeti atan Kartal Kayra, Braga ile oynanan Avrupa Ligi maçında Oğuzhan'ın yerine oyuna girdi.
33 dakika sahada kalan Kartal, 34 kez topla buluştu. Yüzde 96 pas isabeti sağladı. 3 kez ikili mücadeleye girdi ve hepsini kazandı.
33 dakika sahada kalan Kartal, 34 kez topla buluştu. Yüzde 96 pas isabeti sağladı. 3 kez ikili mücadeleye girdi ve hepsini kazandı.
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