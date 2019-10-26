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'ta Kayra'nın hayali 7 yıl sonra gerçek oldu

7 yıl önce “ abi seni çok seviyorum. en iyilerden birisin. Bir yere gitme. oynamak istiyorum. Ben de 5 sene sonra geleceğim inşallah” tweeti atan Kayra, maçında Oğuzhan’ın yerine oyuna girdi...

Hayaldi gerçek oldu
Beşiktaş'ın genç yıldızı Kartal Kayra için "Hayaldi gerçek oldu" cümlesi karşılığını buldu. 2012 yılında " abi seni çok seviyorum. Takımda en iyilerden birisin. Bir yere gitme. Seninle oynamak istiyorum. Ben de 5 sene sonra geleceğim inşallah" tweeti atan Kayra, ile oynanan Avrupa Ligi maçında Oğuzhan'ın yerine oyuna girdi.

33 dakika sahada kalan Kartal, 34 kez topla buluştu. Yüzde 96 pas isabeti sağladı. 3 kez ikili mücadeleye girdi ve hepsini kazandı.







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