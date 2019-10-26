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Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı. Faruk Ilgaz Tesisleri'nde saat 12:30'da başlayan toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da katılıyor.





Kulüpten yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, kongre üyeliğinde 25 yılını tamamlayarak Yüksek Divan Kurulu üyeliğine geçişlerini gerçekleştirmek üzere toplantıya teşrif etmeleri beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe kulübü ise Divan Kurulu toplantısına katılması beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için kısa film hazırladı. Kısa filmde eski arkadaşlarından röportajlar ve aynı zamanda Recep Tayyip Erdoğan'ın Fenerbahçeliliğini anlatan bölümler yer alıyor.