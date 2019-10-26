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  • 26.10.2019 12:50
  • Son Güncelleme: 26.10.2019 14:09

Başkan Erdoğan, Toplantısı'na katılıyor

Toplantısı başladı. Ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı Tesisleri'nde gerçekleşiyor. 25 yılını dolduran Başkan da divan kurulu üyesi oldu ve bugün plaketini alacak.

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'de Toplantısı başladı. Tesisleri'nde saat 12:30'da başlayan toplantıya Cumhurbaşkanı 'da katılıyor.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, kongre üyeliğinde 25 yılını tamamlayarak Yüksek Divan Kurulu üyeliğine geçişlerini gerçekleştirmek üzere toplantıya teşrif etmeleri beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe kulübü ise Divan Kurulu toplantısına katılması beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için kısa film hazırladı. Kısa filmde eski arkadaşlarından röportajlar ve aynı zamanda Recep Tayyip Erdoğan'ın Fenerbahçeliliğini anlatan bölümler yer alıyor.

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